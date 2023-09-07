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Система РЭБ подавила беспилотник в подмосковном Раменском

09:05
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Выбиты окна жилого дома

Система радиоэлектронной борьбы подавила украинский беспилотник на подлете к Москве. Дрон упал в Раменском. Как сообщил в Telegram глава городского округа Николай Ханин, обошлось без пострадавших.

Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
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Беспилотник засекли в 3:40. При падении дрон взорвался на уровне верхних этажей многоквартирного дома на Десантной улице. В результате выбиты окна в пяти квартирах.

По данным Ханина, также обломками повреждены четыре автомобиля. Экстренные службы осматривают соседние с местом взрыва здания на предмет возможных повреждений.

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