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Собянин: Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно в День города

08:57
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Это сделано для удобства москвичей и гостей столицы

Московское метро и МЦК с 9 по 10 сентября будут работать круглосуточно по случаю Дня города. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва. На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после – 8 минут. В обычном режиме будут работать и 16 ночных маршрутов наземного транспорта", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Режим работы продлен для удобства москвичей и гостей столицы, подчеркнул Собянин.

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
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