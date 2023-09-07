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МИД России рассказал о характере контактов с США

09:38
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Полноценного диалога нет

Москва и Вашингтон поддерживают контакты на рабочем уровне по гуманитарным и консульским вопросам. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
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По словам дипломата, между Россией и Соединенными Штатами "бывают, не так редко, контакты на рабочих уровнях по разным аспектам", однако "это не работа по крупным вопросам, там диалога нет".

Рябков указал на "нежелание США обсуждать сюжеты, рассмотрение которых без России, в обход России бессмысленно", сообщает "Интерфакс".

Ранее австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг заявил, что Россия всегда будет соседом Европы, поэтому невозможно полностью отказаться от сотрудничества с ней. Дипломат призвал в отношениях с Россией "сохранять чувство меры и прагматизм".

Американский режиссер Оливер Стоун отмечал, что российский президент Владимир Путин всегда был настроен на конструктивный диалог с Западом — "он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина".

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