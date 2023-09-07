Американские генералы понимают, чем это грозит

Военное командование США не допустит горячего конфликта с Россией, потому что понимает, к каким последствиям он приведет. Такое мнение высказал бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

Риттер подчеркнул, что "мы не сможем выиграть в войне с Россией, ни с обычными вооружениями, ни с ядерными, что бы мы ни сделали".

Командование американской армии осознает риски и последствия "горячей войны" с Россией, поэтому сделает все возможное, чтобы ее не допустить, резюмировал отставной разведчик, которого цитирует ТАСС.

Ранее Риттер заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет к значительным территориальным уступкам Киева в пользу Москвы, тем более что российские военные имеют достаточное количество ресурсов для освобождения Одессы и Харькова.

Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис предупреждал, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского продолжать провальное контрнаступление ВСУ принесет России победу в зоне военной спецоперации.

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