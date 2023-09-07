ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-разведчик Риттер: военное командование США не допустит конфликта с Россией

10:00
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Американские генералы понимают, чем это грозит

Военное командование США не допустит горячего конфликта с Россией, потому что понимает, к каким последствиям он приведет. Такое мнение высказал бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

Bloomberg: страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
"У России больше шансов": в США назвали победителя в конфликте на Украине

Риттер подчеркнул, что "мы не сможем выиграть в войне с Россией, ни с обычными вооружениями, ни с ядерными, что бы мы ни сделали".

Командование американской армии осознает риски и последствия "горячей войны" с Россией, поэтому сделает все возможное, чтобы ее не допустить, резюмировал отставной разведчик, которого цитирует ТАСС.

Ранее Риттер заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет к значительным территориальным уступкам Киева в пользу Москвы, тем более что российские военные имеют достаточное количество ресурсов для освобождения Одессы и Харькова.

Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис предупреждал, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского продолжать провальное контрнаступление ВСУ принесет России победу в зоне военной спецоперации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Скотт Риттер
Скотт Риттер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.