Захарова посоветовала секретаршам не обижаться на спикера парламента Армении

В Ереване в последнее время допускают риторику на грани хамства

Работа секретарей - залог успеха даже самого высокопоставленного начальника. Без их кропотливого труда все пойдет прахом, уверена Мария Захарова. Официальный представитель МИД России посоветовала всем "секретаршам" планеты не обижаться на спикера парламента Армении – этот человек просто "ляпнул, не подумав".

Захарова ранее прокомментировала критику Алена Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами. Российский дипломат отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику "на грани хамства". Позже в СМИ появилась ответная реплика Симоняна: тот заявил, что не будет отвечать "какой-то секретарше" – дескать, это "не его уровень".

Захарова заметила в Telegram, что с уровнем у армянского политика, действительно, проблемы. Представитель МИД обратилась со словами поддержки к "секретаршам" планеты, попросив их не распространять отношение к сказанному Симоняном на весь мудрый армянский народ.

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