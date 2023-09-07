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Собянин: Более 26 тысяч человек с начала года начали переезд в дома по программе реновации

10:06
  • четверг
  • 07 сентября 2023

В августе по программе реновации квартиры получили свыше 3700 москвичей

Более 26 тысяч человек с начала 2023 года начали переезд в дома по программе реновации столичного жилфонда. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В целом за этот год в новостройки планируют переехать больше 47 тысяч москвичей. То есть свыше половины из них уже в процессе переселения, и мы полностью выполняем график", – написал Собянин.

В августе по программе реновации квартиры получили свыше 3700 москвичей, больше всего новоселов – в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном административных округах.

Всего с начала реновации началось расселение 834 старых домов. Жителей 526 из них уже получили новые квартиры.

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