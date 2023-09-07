Украинские беспилотники атаковали Энергодар

Рядом находится Запорожская АЭС

Украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу энергетиков Энергодару, в окрестностях которого находится Запорожская атомная электростанция. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказали в региональной администрации.

Погибших нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, сообщает РИА Новости.

При этом врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что при атаке дронов "попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы".

Ранее сообщалось, что Курская атомная электростанция, находящаяся в Курчатове, продолжает работать в штатном режиме после удара украинского БПЛА по городу утром 1 сентября. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природного.

При этом киевский режим устраивал провокации, угрожающие дестабилизацией обстановки на Запорожской АЭС. В августе ВСУ имитировали взрывы боеприпасов на пути следования инспекторов Международного агентства по атомной энергии, пытаясь заставить их усомниться в способности ВС России обеспечить безопасность станции.

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