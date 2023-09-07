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Экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов умер в возрасте 100 лет

10:41
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Коллеги называли его "князем Гостелерадио"

Скончался бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов.

Легендарному советскому журналисту было 100 лет. 15 августа он отметил свой юбилей, накануне дня рождения он был представлен к ордену Александра Невского.

Коллеги называли Мамедова князем Гостелерадио" Советского Союза, патриархом советской и российской журналистики, передает РИА Новости.

Мамедов участвовал в Великой Отечественной войне. В 1942 году получил ранение и был демобилизован. На Нюрнбергском процессе работал в качестве замначальника бюро переводов.

До 1950 года работал в МИД СССР, до 1956 года занимал должность редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1959–1960 годах был первым заместителем начальника Совинформбюро. С 1961 года — первым заместителем главы правления АПН (Агентство печати "Новости", в 1991 году было реорганизовано в "РИА Новости"). В 1962–1985 годах работал первым заместителем председателя Гостелерадио.

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