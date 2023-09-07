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British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России

10:42
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Бренды, используемые на российском рынке, останутся

Компания British American Tobacco в четверг, 7 сентября, объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии.

Как подчеркнули в компании, все используемые в России торговые марки останутся в собственности российского бизнеса — это означает, что потребители сохранят возможность приобретать привычные им товары.

Покупателем бизнеса является консорциум российских инвесторов и местного менеджмента "БАТ Россия", по закрытии сделки будет образована структура под названием ITMS, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна никого не выгоняет — зарубежные компании сами принимают решение об уходе с российского рынка, причем им приходится либо просто оставлять имущество, либо продавать его за бесценок.

Спикер Кремля Дмитрий Песков указывал, что в ответ на недружественные действия Запада и ради защиты российских предпринимателей Москва вводит условия для иностранцев для выхода из российского бизнеса.

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