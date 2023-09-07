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ФСБ задержала жителя Хабаровска за финансирование ВСУ

10:37
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Мужчина планировал воевать против российской армии

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене. Установлено, что мужчина переводил деньги одному из формирований Вооруженных сил Украины.

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Как сообщил АИФ.ру со ссылкой на региональное управление ведомства, отправленные ВСУ деньги предназначались для покупки оружия, боеприпасов и беспилотников. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса - "Государственная измена".

По данным следствия, хабаровчанин намеревался перейти на сторону противника и воевать против российской армии. Кроме того, он был готов совершать теракты на территории региона.

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