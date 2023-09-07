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Сибиряк заразился редкой болезнью от грязного ножа

11:00
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Это третий случай с 2012 года

Житель Красноярского края заразился туляремией, порезав колбасу ножом, которым до этого давил клещей.

Инцидент произошел в Балахтинского районе. 67-летний мужчина отправился в лес, где периодически снимал с себя клещей и давил их ножом. После этого он не помыл нож, а принялся резать им колбасу.

Случаи туляремией крайне редко встречаются в Красноярском крае. Случай с мужчиной и ножом – всего лишь третий с 2012 года, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Туляремия – редкое инфекционное заболевание, которое характеризуется повышением температуры тела до 40 градусов, головной болью, поражением лимфоузлов и язвами.

В этом году в Красноярском крае нетипично теплый сентябрь. У клещей начался осенний период активности. За неделю от укусов этих членистоногих пострадал 81 человек.

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