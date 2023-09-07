Армения предупредила о риске нового взрыва в регионе

Необходимо принять срочные меры, заявили в Ереване

Военно-политическая ситуация в Нагорном Карабахе существенно обострилась, международное сообщество должно предпринять меры для предотвращения нового взрыва. Такое заявление сделал в четверг, 7 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По утверждению политика, Азербайджан на протяжении последних дней скапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

При этом армянский премьер подтвердил готовность Еревана заключить соглашение о мире и урегулировать отношения с Азербайджаном, сообщает "Интерфакс".

В Кремле ранее прокомментировали решение Армении провести военные учения с США при том, что до того Ереван отказался проводить на своей территории маневры ОДКБ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации".

Этому предшествовала критика Еревана в адрес Москвы по поводу обеспечения региональной безопасности, а в августе глава Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков был внесен армянскими властями в список персон нон грата.

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