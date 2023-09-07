ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армения предупредила о риске нового взрыва в регионе

10:59
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Необходимо принять срочные меры, заявили в Ереване

Военно-политическая ситуация в Нагорном Карабахе существенно обострилась, международное сообщество должно предпринять меры для предотвращения нового взрыва. Такое заявление сделал в четверг, 7 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Захарова посоветовала секретаршам не обижаться на спикера парламента Армении

По утверждению политика, Азербайджан на протяжении последних дней скапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

При этом армянский премьер подтвердил готовность Еревана заключить соглашение о мире и урегулировать отношения с Азербайджаном, сообщает "Интерфакс".

В Кремле ранее прокомментировали решение Армении провести военные учения с США при том, что до того Ереван отказался проводить на своей территории маневры ОДКБ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации".

Этому предшествовала критика Еревана в адрес Москвы по поводу обеспечения региональной безопасности, а в августе глава Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков был внесен армянскими властями в список персон нон грата.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.