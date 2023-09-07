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Последние данные о ходе СВО: противник несет огромные потери

11:35
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Поражены опорные пункты и склады боеприпасов

Этой ночью в разных регионах Украины снова звучали сирены воздушной тревоги. Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры, которые киевский режим использует для перевалки грузов военного назначения. Местные СМИ сообщают, что в городе Килия Одесской области беспилотниками атакован речной порт. Взрывы гремели и в Измаиле. А в Сумах мишенью для ракетных ударов стала база боевиков и бронетехники националистов. Тем временем, за сутки в зоне СВО только на Краснолиманском направлении наши бойцы уничтожили сразу 5 пунктов управления ВСУ. Огромные потери противник несет и на других участках фронта.

На Купянском направлении ВСУ подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения. Но свежие силы противника, так же как и ротируемые, неизменно встречают жесткий отпор со стороны российской армии. В последние сутки группировка войск "Запад" атаковала украинские позиции. Уничтожены до двух взводов боевиков и артиллерийские установки в основном западного производства.

"После штурмовиков когда зашли, удерживали позиции, наносили огневое поражение. Сейчас-то уже когда знаем местность, а когда только зашли, было тяжело, потому что не знали, где, за каким кустом враг сидит. Сейчас все уже известно", - говорит оператор-наводчик с позывным "Гугл".

В пресс-центре группировки "Юг" сообщают: штурмовая и армейская авиация нанесла удары по позициям ВСУ сразу на пяти направлениях, в том числе на Лисичанском, Соледар-Артемовском и Авдеевском.

Поражены опорные пункты и склады боеприпасов. Вылеты вертолетчики совершают парами. Ка-2 пускает ракеты, Ми - прикрывает.

"Задача - выполнение ПСО, то есть поддержка наших ударных вертолетов. На моем борту находится группа, состоящая из 12 человек, которая в случае нештатной ситуации подбирает экипаж", - говорит командир экипажа вертолет Ми-8 с позывным "Щум".

На Краснолиманском направлении успешно работает наша артиллерия. По словам военнослужащих, главные достоинства самоходной артустановки "Гиацинт-С" - это дальность стрельбы (более 30 километров) и точность. После того, как от оператора беспилотника получены координаты цели, у противника практически нет шансов уцелеть.

"В основном мы работаем контрбатарейно - поражаем артиллерийские установки противника. Поражали миномет крупнокалиберный, так в основном это польская артиллерия. Системы "Краб", М77, боевые машины системы "Град", у них которые есть", - говорит командир орудия с позывным "Рыба".

На Ореховском направлении мотострелки получили задание поддержать подразделение, которое уже двое суток вело неравный бой. В какой-то момент над окопом завис ударный беспилотник ВСУ. Ефрейтор Павел Янков мгновенно принял решение и закрыл узкий лаз частью своего бронежилета.

"Четко на нас он прямо вышел. У меня был напашник на бронежилете. Я его отстегнул. Я просто чуть привытянул руки, взял напашник. Не успел ничего подумать. Все сработало на автомате. Ну и потом три, наверное, секунды - хлопот такой, взрыв мощный. Пелена в глазах. Я так оглянулся по сторонам, смотрю - ребята все целы, все живы", - говорит военнослужащий 1430 мотострелкового полка Павел Янков.

Сейчас Павел на лечении в госпитале, но уже торопит врачей: хочет поскорей вернуться в часть к сослуживцам, которые его тоже очень ждут.

Алексей Платонов. «ТВ Центр»

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