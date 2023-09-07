Лавров указал на риски милитаризации АТР из-за НАТО

Альянс все глубже проникает в регион

В последнее время все больше возрастают риски милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что данные процессы проходят "с опорой на созданные Западом блоковые механизмы сетевого сдерживания, продвижения конфронтационного проекта AUKUS, предусматривающего развертывание в регионе военно-стратегического комплекса с ядерным компонентом".

Россия довела до сведения своих партнеров по АТР необходимость укрепления архитектуры равной и неделимой безопасности в регионе, обеспечения высокой динамики его развития, сообщается на официальном сайте МИД.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Соединенные Штаты ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая.

Москва и Пекин в августе провели совместное патрулирование в акватории Тихого океана, задача этих маневров — поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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