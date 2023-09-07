ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров указал на риски милитаризации АТР из-за НАТО

11:21
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Альянс все глубже проникает в регион

В последнее время все больше возрастают риски милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Express: в НАТО началась паника из-за мощного удара ВС России у границы альянса

Он подчеркнул, что данные процессы проходят "с опорой на созданные Западом блоковые механизмы сетевого сдерживания, продвижения конфронтационного проекта AUKUS, предусматривающего развертывание в регионе военно-стратегического комплекса с ядерным компонентом".

Россия довела до сведения своих партнеров по АТР необходимость укрепления архитектуры равной и неделимой безопасности в регионе, обеспечения высокой динамики его развития, сообщается на официальном сайте МИД.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Соединенные Штаты ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая.

Москва и Пекин в августе провели совместное патрулирование в акватории Тихого океана, задача этих маневров — поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.