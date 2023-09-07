Российская армия нанесла массированный удар по ВСУ у Работино

Уничтожено около ста боевиков
ВС России сорвали ротацию украинских войск возле населенных пунктов Вербовое и Работино. Российская армия нанесла массированный удар, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По данным Балицкого, ВСУ прошлой ночью проводили ротацию своих подразделений. ВС России нанесли массированное огневое поражение. В результате за одну ночь противник потерял около ста человек.
По словам Балицкого, существенные потери противник понес в технике. Уничтожено девять артиллерийских орудий, два танка и три беспилотника, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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