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Российская армия нанесла массированный удар по ВСУ у Работино

11:00
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Уничтожено около ста боевиков

ВС России сорвали ротацию украинских войск возле населенных пунктов Вербовое и Работино. Российская армия нанесла массированный удар, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Российские войска заняли все господствующие высоты в районе Работино
Первый из переданных ВСУ Лондоном танков Challenger 2 уничтожен под Работино

По данным Балицкого, ВСУ прошлой ночью проводили ротацию своих подразделений. ВС России нанесли массированное огневое поражение. В результате за одну ночь противник потерял около ста человек.

По словам Балицкого, существенные потери противник понес в технике. Уничтожено девять артиллерийских орудий, два танка и три беспилотника, передает РИА Новости.

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