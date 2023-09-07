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ЦИК: жители 25 регионов смогут проголосовать дистанционно

11:58
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Выбор способа голосования - дело добровольное

Завтра в России стартует голосование на выборах разного уровня - губернаторов, мэров, депутатов заксобраний. В большинстве регионов оно пройдет в течение трех дней - по 10 сентября. О последних приготовлениях к важному событию сегодня рассказали в Центральной избирательной комиссии.

Перед началом брифинга участники почтили минутой молчания память сотрудников территориальных избиркомов, погибших  в ходе специальной военной операции. Многие из них отправились на фронт добровольцами.

Все больше субъектов для удобства избирателей предоставляют возможность дистанционного электронного голосования. В этом году воспользоваться ею смогут жители 25 регионов.

"Заявление на участие подали более 1 млн 200 тысяч человек. Для участия в ДЭГ на выборах по Москве предварительно подача заявлений не требуется, поэтому мы сейчас не знаем, сколько там человек могут проголосовать. Но предполагаем, что большое количество. Ещё раз хочу повторить: выбор способа голосования - это дело исключительно добровольное. Мы постоянно об этом напоминаем. Будем и дальше напоминать, подчеркивать и не дай бог там, где это нарушается правило, будем принимать самые жёсткие меры, которые есть в нашей компетенции", - заявил глава ЦИК Элла Памфилова.

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