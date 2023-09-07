На Колыме выводят новые сорта картофеля

Главные требования: выживаемость в суровых условиях и урожайность

В Магаданской области выводят новые сорта картофеля, которые наиболее подойдут для сурового климата Колымы. Сейчас гибридов около двадцати. При этом экспериментируют и со способами выращивания. Лучшими образцами обеспечат все крупные фермерские хозяйства региона.

"Колымский", "Арктика" и "Зоя" – так называются самые известные сорта картофеля, которые за долгие годы вывели магаданские учёные. Золотым стандартом считается "Колымский" клубень, на него равняют все экспериментальные.

"Если по каким-то признакам гибрид не дотягивает до уровня стандарта, в данном случае "Колымского", то мы его выбраковываем. Он считается у нас неудачным", - говорит Наталья Федосова, ведущий специалист, агроном-исследователь ФГБНУ "Магаданский НИИСХ".

Требования ясные: выживаемость в суровых условиях и урожайность. Селекционеры работают как раз над такими гибридами. Их около двадцати. Сейчас клубни выкапывают, чтобы экспериментальным путём проверить, насколько они отвечают ещё одному важному критерию.

"Гибрид может быть и хороший, и красивый, и урожайный, а попробуешь, и его есть нельзя. У нас было такое, что просто горькие были клубни. И, естественно, мы их отбраковали, хотя урожайность была вообще бешеная", - говорит старший научный сотрудник Галина Тищенко.

Пробуют выращивать и сорта из соседних регионов: Приморья, Западной и Восточной Сибири, Урала. Но все они уступают в морозостойкости местным видам. Ботва пожухла – верный признак, что на Магаданскую область надвигаются первые холода. Поэтому выкапывают урожай как можно быстрее. Экспериментируют не только учёные, но и фермеры. Последние, правда, не с видами, а с физическими показателями: глубиной – в этом году клубни посадили не на 8, а на 15 см, и временем.

"Мы в этом году начали убирать картофель на две недели раньше, чем в прошлом году. И вырос вполне приличный. Примерно получается 150 центнеров с гектара. В прошлом году у нас было около 120", - рассказывает Николай Тимонин, агроном фермерского хозяйства.

В прошлом году семенной картофель, выведенный магаданскими учёными, посадили на одном из фермерских хозяйств. Урожайность оценят уже в ближайшее время. В планах – собрать больше 850 тонн, но могло быть и больше.

"Полив позволит раньше начинать уборку и раньше дать магаданцам картошку не по тем баснословным ценам. Уже решаем вопрос. Заказываем оборудование, думаю, на следующий год. Если навоз дашь, так и сорт хороший. А если пустая земля, то хоть что", - говорит Сергей Комар, генеральный директор фермерского хозяйства.

Планы у колымских селекционеров масштабные, но вполне реальные - обеспечивать семенами лучших сортов все крупные фермерские хозяйства региона.

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