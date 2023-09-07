Церемонию вручения почетного "Оскара" перенесли из-за забастовки сценаристов

Мероприятие состоится в январе 2024-го

Забастовка актеров и сценаристов в Голливуде вынудила американскую Академию кинематографических искусств и наук перенести 14-ю церемонию вручения премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Почетный "Оскар" планировалось вручить 18 ноября 2023 года.

Как сообщает Vanity Fair, мероприятие пройдет 9 января 2024 года. В ранее запланированные сроки провести церемонию невозможно. Актеры и сценаристы не могут участвовать в продвижении фильмов – по условиям забастовки им запрещено участвовать в рекламных кампаниях.

Почетный "Оскар" присуждается за существенные достижения в области кино и вклад в киноиндустрию в целом. Премия была учреждена в 1948 году на 21-й церемонии вручения наград Киноакадемии.

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