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В НАТО не считают обломки БПЛА в Румынии следствием российской атаки

11:24
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Идет расследование

У НАТО нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был "преднамеренной атакой России".
Express: в НАТО началась паника из-за мощного удара ВС России у границы альянса

Об этом в четверг, 7 сентября, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Власти Румынии проинформировали о найденных обломках, в настоящий момент ведется следствие.

"У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России", - подчеркнул Столтенберг (цитата по РИА Новости).

5 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил о падении беспилотника ВС России на румынской территории.

Позднее в Минобороны Румынии опровергли эту информацию, уточнив, что российские военные никогда не создавали прямых угроз безопасности "национальной территории страны".

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