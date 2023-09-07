В НАТО не считают обломки БПЛА в Румынии следствием российской атаки

Идет расследование
У НАТО нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был "преднамеренной атакой России".
Об этом в четверг, 7 сентября, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Власти Румынии проинформировали о найденных обломках, в настоящий момент ведется следствие.
"У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России", - подчеркнул Столтенберг (цитата по РИА Новости).
5 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил о падении беспилотника ВС России на румынской территории.
Позднее в Минобороны Румынии опровергли эту информацию, уточнив, что российские военные никогда не создавали прямых угроз безопасности "национальной территории страны".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"