Украинские БПЛА за сутки 16 раз атаковали Белгородскую область

Причинен материальный ущерб

Украинские военные за прошедшие сутки сбросили 16 взрывных устройств с беспилотников в Белгородской области, одновременно с этим ВСУ обстреливали российский регион, в том числе из минометов. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Жертв и пострадавших нет, однако в ряде случаев зафиксирован материальный ущерб. В частности, в результате обстрелов в селах Староселье и Вязовое была повреждена ЛЭП, сообщает РИА Новости.

В ночь на 7 сентября была пресечена очередная попытка Украины атаковать столичный регион России с применением БПЛА. Система радиоэлектронной борьбы подавила украинский беспилотник на подлете к Москве. Дрон упал в Раменском.

В это же время украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу энергетиков Энергодару, в окрестностях которого находится Запорожская атомная электростанция. Погибших нет, обломки БПЛА попали в многоэтажный жилой дом.

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