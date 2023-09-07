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Более 1,2 млн россиян планируют проголосовать дистанционно

12:04
  • четверг
  • 07 сентября 2023

10 сентября в России проходит единый день голосования

Проголосовать дистанционно на предстоящих в России выборах хотят более 1,2 млн человек. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

При этом глава ЦИК уточнила, что для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявления не требуется. В связи с этим "сейчас мы не знаем, сколько там человек могут проголосовать, но предполагаем, что большое количество", сообщает ТАСС.

В российской столице в эту избирательную кампанию проходят выборы градоначальника. 5 сентября в Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования (ДЭГ) к выборам.

В Кремле между тем прокомментировали участие героев специальной военной операции в местных выборах в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воспринимает это "как должность" и проявление гражданской активности участников СВО.

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