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Кулеба рассказал Блинкену о похмельных завтраках в McDonald's

11:52
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Госсекретарь не разделил его восторга

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал государственному секретарю США Энтони Блинкену, что спасало его от похмелья в студенчестве.
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Откровения министра случились за столиком в McDonald's. Блинкен заказал картошку фри, Кулеба - вишневый пирожок. Украинский политик рассказал, как фастфуб спасал его после пьяных вечеринок.

"Я ходил в "Макдональдс", покупал там двойной чизбургер и большую кока-колу, и это был мой похмельный завтрак", - признался Кулеба.

Блинкен выразил надежду, что такое с Кулебой происходило крайне редко. "Со мной такого не случалось", - подчеркнул госсекретарь США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 6 сентября. Ожидается, что американский политик объявит о новой финансовой помощи Украине.

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