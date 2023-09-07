Кулеба рассказал Блинкену о похмельных завтраках в McDonald's

Госсекретарь не разделил его восторга

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал государственному секретарю США Энтони Блинкену, что спасало его от похмелья в студенчестве.

Откровения министра случились за столиком в McDonald's. Блинкен заказал картошку фри, Кулеба - вишневый пирожок. Украинский политик рассказал, как фастфуб спасал его после пьяных вечеринок.



"Я ходил в "Макдональдс", покупал там двойной чизбургер и большую кока-колу, и это был мой похмельный завтрак", - признался Кулеба.

Блинкен выразил надежду, что такое с Кулебой происходило крайне редко. "Со мной такого не случалось", - подчеркнул госсекретарь США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 6 сентября. Ожидается, что американский политик объявит о новой финансовой помощи Украине.

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