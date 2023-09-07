Прокуратура выдвинет обвинения в адрес Байдена-младшего 29 сентября

Сына президента США обвинят в незаконном хранении оружия

Специальный прокурор по делу Хантера Байдена направил ходатайство в федеральный суд по округу Делавэр. Дэвид Уайсс указал в документе: прокуратура планирует, что большое жюри выдвинет обвинения в адрес сына действующего президента США к 29 сентября.

Спецпрокурор не пояснил, в чем именно намерены обвинить Хантера Байдена. Однако по материалам расследования, которое началось еще в 2018 году, известно, что Байден-младший в то время принимал наркотики, тогда же у него хранился револьвер Colt Cobra. Законы США запрещают владеть оружием людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества.

Также известно, что сын нынешнего американского президента-демократа игнорировал требования властей об уплате налогов. Принятые тогда прокурорами решения по делу Хантера Байдена позволили ему избежать тюрьмы, что вызвало резко негативную реакцию оппозиции, передает ТАСС.

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