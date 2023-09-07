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В Госдуме подняли вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

12:21
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Организация критикует российское законодательство

Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой поставил вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, разрешающего в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала.

Депутат напомнил, что 7 сентября в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО, где планируется, в частности, "пожурить" Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки без разрешения организации.

Парламентарий в своем Telegram-канале поинтересовался, нужно ли России "членство в подобного рода политизированной организации", а также подчеркнул, что "в таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила генсека ЮНЕСКО Одре Азуле в превышении полномочий. Спикер МИД подчеркнула, что, назначив Россию виновной в "атаках, агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры", гендиректор ЮНЕСКО в очередной раз превысила свои полномочия.

Захарова также отмечала, что участие ЮНЕСКО в незаконном вывозе культурных ценностей и предметов искусства из Украины в страны Европы противоречит нормам международного права.

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