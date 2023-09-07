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Президент Финляндии предупредил о риске эскалации конфликта на Украине

12:37
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Политик призвал быть к этому готовыми

Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг, 7 сентября, предупредил об опасности эскалации конфликта на Украине и призвал лиц, ответственных за принятия решений в этой области, быть готовыми.
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Политик подчеркнул, что разрешение конфликта пока не просматривается, поскольку "Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно".

При этом, по мнению Ниинистё, многократно возрастает угроза применения ядерного оружия — если подобное произойдет, это будет "конец света", цитирует финского лидера "Интерфакс".

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал, что действия стран коллективного Запада лишь приводят к эскалации украинского кризиса. По его словам, американские и европейские политики намеренно "оттягивают" возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что некомпетентные решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приведут к "новому витку" эскалации украинского кризиса. По мнению политика, западные страны должны отказаться от поддержки киевского режима для стабилизации геополитической ситуации на территории Европы.

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Саули Ниинистё
Саули Ниинистё
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