Кадры с места наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти

Погибшие и пострадавшие - воспитанники школы-интерната

Пострадавшие в ДТП с фурой в Ленинградской области - воспитанники школы-интерната Курортного района "Олимпийский резерв".

Ребята в возрасте 14-15 лет принимали участие в тренировочном выезде, сообщила газета "Фонтанка".

ДТП произошло на трассе Скандинавия перед поселком Огоньки. Водитель автомобиля не справился с управлением, и фура въехала в колонну велосипедистов, а также в машину сопровождения.

В аварии пострадали один взрослый и восемь детей, две девочки погибли.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.

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