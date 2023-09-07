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Кадры с места наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти

12:39
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Погибшие и пострадавшие - воспитанники школы-интерната

Пострадавшие в ДТП с фурой в Ленинградской области - воспитанники школы-интерната Курортного района "Олимпийский резерв".
Автомобиль протаранил группу велосипедистов под Выборгом

Ребята в возрасте 14-15 лет принимали участие в тренировочном выезде, сообщила газета "Фонтанка".

ДТП произошло на трассе Скандинавия перед поселком Огоньки. Водитель автомобиля не справился с управлением, и фура въехала в колонну велосипедистов, а также в машину сопровождения.

В аварии пострадали один взрослый и восемь детей, две девочки погибли.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.

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Последствия наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти
Последствия наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти
Последствия наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти
Последствия наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти
Последствия наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти
Последствия наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти
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