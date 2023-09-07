Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн

Об этом рассказали в Кремле

Президент России Владимир Путин на выборах мэра Москвы планирует участвовать в голосовании онлайн. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что у главы государства "достаточно напряженный" рабочий график, поэтому "он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что проголосовать дистанционно на предстоящих в России выборах хотят более 1,2 млн человек. Для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявления не требуется, поэтому данные по столице неизвестны.

В Центризбиркоме также уточнили, что проголосовать дистанционно могут жители 25 российских регионов. ЦИК предпринимает все меры для пресечения любых нарушений.

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