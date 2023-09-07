ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Массовым отравлением учеников в питерской школе занялся Роспотребнадзор

12:47
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Пострадали 17 учеников и сотрудников

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о вспышке острой кишечной инфекции в школе №608. Отравились 17 учеников и сотрудников учебного заведения.

Роспотребнадзор начал расследование после отравления шаурмой в Москве
Пять человек госпитализированы в результате отравления шаурмой в Москве

Госпитализированы 13 детей. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, обследуются дети и взрослые, контактировавшие с зараженными, пишет ведомство на своем сайте.

Санитарное ведомство проверяет также сотрудников комбината питания "Кировский". Это предприятие отвечает за питание в учебном заведении. Эксперты выясняют причины появления очага инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая
Скорая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.