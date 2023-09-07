Массовым отравлением учеников в питерской школе занялся Роспотребнадзор

Пострадали 17 учеников и сотрудников

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о вспышке острой кишечной инфекции в школе №608. Отравились 17 учеников и сотрудников учебного заведения.

Госпитализированы 13 детей. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, обследуются дети и взрослые, контактировавшие с зараженными, пишет ведомство на своем сайте.

Санитарное ведомство проверяет также сотрудников комбината питания "Кировский". Это предприятие отвечает за питание в учебном заведении. Эксперты выясняют причины появления очага инфекции.

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