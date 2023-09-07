Песков напомнил уроки истории

Решение Соединенных Штатов отправить Украине снаряды с обедненным ураном — "это очень плохие новости", повторение истории Югославии может ожидать и Украину. Такое мнение в четверг, 7 сентября, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что в Югославии "применение снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями". Это выразилось, в частности, "в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями".

Песков подчеркнул, что ответственность за последствия будет полностью лежать на американских властях, принявших данное решение, сообщает РИА Новости.

В российском посольстве в США ранее заявили, что "одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях". Дипломаты напомнили про "урановый след" американцев в Ираке и на Балканах, где от онкологии пострадали тысячи мирных граждан.

О поставках Киеву Вашингтоном таких снарядов было объявлено после поездки в украинскую столицу госсекретаря США Энтони Блинкена. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин высказал собственное мнение о целях визитов высокопоставленных американских чиновников в Киев.

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