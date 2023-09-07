Левкин: ГОСТ по ведению электронной исполнительной документации в строительстве будет пересмотрен

Проект документа уже прошел публичные слушания

ГОСТ Р 70108-2022 по ведению электронной исполнительной документации в строительстве будет пересмотрен.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы. Проект документа уже прошел публичные слушания, предложения по корректировке направлены в Минстрой и НОСТРОЙ на рассмотрение.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, ГОСТ устанавливает требования к процессам формирования и ведения журналов учета выполнения работ и исполнительной документации в электронном виде. Кроме того, он определяет правила формирования единой среды для взаимодействия участников строительства.

"Электронный формат обеспечит сокращение документооборота на бумажных носителях и уменьшит трудозатраты при формировании и ведении исполнительной документации при строительстве объектов", - отметил он.

С 1 июля 2023 года по постановлению мэра Москвы Сергея Собянина исполнительная документации должна вестись исключительно в электронной форме. Примеру Москвы последовали иные субъекты Российской Федерации.

"На сегодняшний день уже выпущено более 20 аналогичных нормативно-правовых актов", – подчеркнул Левкин.

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