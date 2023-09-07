ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Левкин: ГОСТ по ведению электронной исполнительной документации в строительстве будет пересмотрен

13:10
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Проект документа уже прошел публичные слушания

ГОСТ Р 70108-2022 по ведению электронной исполнительной документации в строительстве будет пересмотрен.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы. Проект документа уже прошел публичные слушания, предложения по корректировке направлены в Минстрой и НОСТРОЙ на рассмотрение.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, ГОСТ устанавливает требования к процессам формирования и ведения журналов учета выполнения работ и исполнительной документации в электронном виде. Кроме того, он определяет правила формирования единой среды для взаимодействия участников строительства.

"Электронный формат обеспечит сокращение документооборота на бумажных носителях и уменьшит трудозатраты при формировании и ведении исполнительной документации при строительстве объектов", - отметил он.

С 1 июля 2023 года по постановлению мэра Москвы Сергея Собянина исполнительная документации должна вестись исключительно в электронной форме. Примеру Москвы последовали иные субъекты Российской Федерации.

"На сегодняшний день уже выпущено более 20 аналогичных нормативно-правовых актов", – подчеркнул Левкин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Стройка
Стройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.