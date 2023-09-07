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Собянин: 500 тысяч горожан нашли работу при поддержке службы занятости

13:34
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Особое внимание уделяется кандидатам, которым сложнее других найти работу

Около 500 тысяч жителей Москвы с начала 2019 года нашли работу при поддержке службы занятости города. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Четыре года назад мы провели ее [службы занятости] реформу – стали индивидуально подходить к потребностям и талантам каждого соискателя. Особое внимание уделили кандидатам, которым сложнее других найти работу: людям старшего возраста, мамам с маленькими детьми и молодежи", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что ситуация в связи с этим стала меняться. Так, 40% из числа трудоустроенных в 2023 году – молодые специалисты. Каждый пятый соискатель, получивший работу через службу занятости, – старше 50 лет, а доля трудоустроенных мам в этом году превышает 17% – это каждый шестой соискатель.

Найти подходящие вакансии можно во флагманских центрах "Моя работа", специализированном центре "Моя карьера" или в территориальных офисах трудоустройства.

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