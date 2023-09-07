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ФСБ задержала контрабандистов деталей для военной авиации

13:37
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Товар, в частности, предназначался ВСУ

Федеральной службой безопасности России задержана группа граждан Украины и Центральной Азии, занимавшихся нелегальными поставками в страны Западной Европы деталей и комплектующих российский военной авиационной техники.
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Как уточнили в спецслужбе, они на постоянной основе покупали в Российской Федерации и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов для последующего незаконного экспорта в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.

Возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы, сообщает "Интерфакс".

Ранее в ФСБ рассказали, что в июне и июле в 53 субъектах Российской Федерации были выявлены 217 так называемых нелегальных оружейников, прекращена работа 84 подпольных мастерских по модернизации оружия.

В августе в Ростовской области задержали мужчину по подозрению в попытке приобретения секретного военного изделия для дальнейшей перепродажи. Мужчина раньше работал в фирме по реализации деталей авиационной промышленности и радиолокационного оборудования, после увольнения продолжал деятельность как частное лицо, зная о секретности деталей.

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Контрабанда деталей для военной авиации
Контрабанда деталей для военной авиации
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