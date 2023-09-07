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Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключа расшифрования ДЭГ

13:25
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Выборы пройдут в столице с 8 по 10 сентября

Ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы и на выборах муниципальных депутатов столицы разделили на пять частей. Процедура прошла в Мосгоризбиркоме, передает корреспондент Агентства городских новостей "Москва".

"Минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру. Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно тем ключом, который мы сейчас с вами все вместе сформируем и тут же на пять частей разделим, чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы, которые начнутся уже завтра", – сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Части ключа переданы на хранение председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, члену Центральной избирательной комиссии Игорю Борисову, члену Московской городской избирательной комиссии Юрию Ермолову и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Выборы пройдут в столице с 8 по 10 сентября 2023 года.

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