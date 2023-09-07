Соединенные Штаты практикуют ликвидацию "неудобных" политиков

Американские спецслужбы возвращаются к практике физического устранения "неудобных" для Вашингтона лидеров африканских государств. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказали в Службе внешней разведки России (СВР).

В ведомстве отметили, что спецслужбы Соединенных Штатов обсуждают потенциальных исполнителей покушений на членов нового руководства Нигера, поскольку "считается неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем".

Ставку в США делают на представителей ближайшего окружения нового руководства страны, "желательно из числа прошедших спецподготовку в учебных заведениях Пентагона", цитирует сообщение спецслужбы РИА Новости.

По словам бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги, государственный переворот в Нигере указывает на значительное снижение американского влияния в Западной Африке. Политик подчеркнул, что главная ошибка Белого дома в реализации внешнеполитической стратегии заключается в непонимании современных тенденций мироустройства.

При этом агентство Bloomberg сообщало, что сближение России и Нигера приведет к значительному усилению зависимости западных стран от российской атомной энергетики. По данным СМИ, после объединения этих двух стран в сфере энергетики союзники Москвы станут добывать до 60% мирового запаса урана ежегодно.

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