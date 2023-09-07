ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СВР обвинила США в подготовке покушения на новое руководство Нигера

14:00
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Соединенные Штаты практикуют ликвидацию "неудобных" политиков

Американские спецслужбы возвращаются к практике физического устранения "неудобных" для Вашингтона лидеров африканских государств. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказали в Службе внешней разведки России (СВР).
В Нигере лишили дипломатической неприкосновенности посла Франции

В ведомстве отметили, что спецслужбы Соединенных Штатов обсуждают потенциальных исполнителей покушений на членов нового руководства Нигера, поскольку "считается неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем".

Ставку в США делают на представителей ближайшего окружения нового руководства страны, "желательно из числа прошедших спецподготовку в учебных заведениях Пентагона", цитирует сообщение спецслужбы РИА Новости.

По словам бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги, государственный переворот в Нигере указывает на значительное снижение американского влияния в Западной Африке. Политик подчеркнул, что главная ошибка Белого дома в реализации внешнеполитической стратегии заключается в непонимании современных тенденций мироустройства.  

При этом агентство Bloomberg сообщало, что сближение России и Нигера приведет к значительному усилению зависимости западных стран от российской атомной энергетики. По данным СМИ, после объединения этих двух стран в сфере энергетики союзники Москвы станут добывать до 60% мирового запаса урана ежегодно. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Протесты в Нигере
Протесты в Нигере
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.