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Российские войска отбили 14 атак ВСУ в районе Работино

14:02
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Противник потерял до 110 военных

На запорожском направлении российские войска за сутки отразили 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Вербовое и Работино.

В этих атаках противник потерял до 110 военнослужащих и более 18 единиц техники.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России сорвали ротацию украинских войск возле населенных пунктов Вербовое и Работино, проведя массированный удар.

Запорожское направление, в частности, обстановка у села Работино, остается самым напряженным участком в зоне проведения спецоперации, отметил министр обороны России Сергей Шойгу. Киев отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех контрнаступления.

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