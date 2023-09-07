ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Мордовии назвал Путина Владимиром "Антонычем"

14:00
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Артем Здунов очень спешил

Глава Мордовии Артем Здунов оговорился, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Руководитель региона так спешил перейти к обсуждению социально-экономической повестки, что назвал Путина Владимиром "Антонычем", а не Владимиром Владимировичем.

"Уважаемый Владимир Антонович, спасибо за возможность доложить о том, как мы работаем в Мордовии, как живем", - сказал он в ходе рабочей встречи.

Ранее о встрече Путина со Здуновым рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что президент продолжает ежедневно заниматься региональными делами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Артем Здунов
Владимир Путин и Артем Здунов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.