Глава Мордовии назвал Путина Владимиром "Антонычем"

Артем Здунов очень спешил

Глава Мордовии Артем Здунов оговорился, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Руководитель региона так спешил перейти к обсуждению социально-экономической повестки, что назвал Путина Владимиром "Антонычем", а не Владимиром Владимировичем.

"Уважаемый Владимир Антонович, спасибо за возможность доложить о том, как мы работаем в Мордовии, как живем", - сказал он в ходе рабочей встречи.

Ранее о встрече Путина со Здуновым рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что президент продолжает ежедневно заниматься региональными делами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"