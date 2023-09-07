Путин повысил в звании командующего группировки "Центр" Мордвичева

Указ опубликован на портале правовой информации
Воинское звание генерал-полковника присвоено командующему группировки "Центр" Андрею Мордвичеву. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе сказано, что воинские звания генерал-полковника присвоены командующему 8-й общевойсковой армии Геннадию Анашкину и командующему группировки "Центр" Андрею Мордвичеву. Начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александру Шестакову присвоено звание генерал-лейтенанта.
Анашкин командует участвующей в СВО 8-й гвардейской общевойсковой армией. Шестаков - начальник Главного автобронетанкового управления министерства обороны. Мордвичев командует в специальной военной операции группировкой "Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"