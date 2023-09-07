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Путин повысил в звании командующего группировки "Центр" Мордвичева

14:03
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Указ опубликован на портале правовой информации

Воинское звание генерал-полковника присвоено командующему группировки "Центр" Андрею Мордвичеву. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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В указе сказано, что воинские звания генерал-полковника присвоены командующему 8-й общевойсковой армии Геннадию Анашкину и командующему группировки "Центр" Андрею Мордвичеву. Начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александру Шестакову присвоено звание генерал-лейтенанта.

Анашкин командует участвующей в СВО 8-й гвардейской общевойсковой армией. Шестаков - начальник Главного автобронетанкового управления министерства обороны. Мордвичев командует в специальной военной операции группировкой "Центр".

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