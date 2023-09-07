Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП с велосипедистками

Он дает показания и отправлен на медосвидетельствование

Трагедия в Ленинградской области. По меньшей мере две юные спортсменки-велосипедистки погибли в результате серьезного ДТП на федеральной трассе "Скандинавия". По предварительным данным, воспитанницы школы Олимпийского резерва в составе группы проводили тренировочный заезд, когда машину сопровождения на огромной скорости протаранил грузовик.

Место этой тяжелой аварии - 59-й километр трассы "Скандинавия", там можно увидеть искореженный автомобиль сопровождения, разбросанные велосипеды, всех пострадавших уже развезли по медицинским учреждениям, погибшие пока остаются на месте трагедии.

Все случилось сегодня утром, группа из 11 велосипедистов-воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва выполняла тренировочный заезд, когда в них на полной скорости врезалась фура. В результате ДТП два человека погибли, остальные, в том числе тренер, получили травмы разной степени тяжести. Все спортсмены - девушки 14-15 лет.

За рулем большегруза, по предварительной информации, находился 31-летний мужчина, он не справился с управлением и въехал на большой скорости в идущую впереди машину сопровождения велосипедисток, после чего легковушка сбила детей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Водитель большегруза с места не скрылся, он задержан в порядке 91-й статьи УПК России, дает показания и отправлен на медицинское освидетельствование. На месте трагедии работают следователи. Прокуратура проводит проверки, в том числе и спортшколы, которая организовала этот маршрут.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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