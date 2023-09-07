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В России стартовал проект "Профразвитие"

14:51
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Он поможет студентам с трудоустройством в ведущих российских компаниях

Помочь студентам с трудоустройством и прохождением практики в ведущих российских компаниях поможет "Профразвитие" - новый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Участники смогут узнать, как происходит процесс устройства на работу. Они выберут интересующие стажировки и составят резюме. А для оценки компетенций выполнят задание работодателя и пройдут собеседование. Финалистов наградят ценными призами, а победителей пригласят на практику ведущие компании.

"Мы считаем, что "Профразвитие" - это проект, который действительно нацелен на построение карьеры молодых людей со всеми необходимыми инструментами. Мы всегда ориентируемся на мнение и участников, и экспертного сообщества - у нас достаточно сильный экспертный совет. Мне кажется, нам вместе удалось создать очень эффективный инструмент, который, я надеюсь, с сегодняшнего дня заработает в полную мощность", - сказал Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей".

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Проект "Профразвитие"
Проект "Профразвитие"
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