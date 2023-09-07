Как будет выглядеть станция "Потапово" Сокольнической линии метро

Будущая станция станет визуальной доминантой всего района

В следующем году на Сокольнической линии метро запустят новую станцию - "Потапово", которая строится по принципиально новой технологии. Она станет первой отапливаемой наземной станцией метро. А в тёмное время суток будет служить "маяком" для пассажиров.

"Потапово" растёт вместе с жилыми кварталами, которые строятся неподалёку. Все самые сложные инженерные работы уже давно завершены, сейчас идёт отделка. Уже готов каркас, который покроют стеклянными панелями - внутри будет много света. И хотя станция надземная, у метростроевцев работы меньше не стало.

"Добавляются работы по отделке фасадов, остеклению, отоплению станции Отопительные агрегаты, винтоустановки будут установлены на кровле. Конструктив закончен на 100%. Металлоконструкции смонтированы на 100%. Приступили к работам по укладке гранита на платформенной части, по отделке путевых стен", - пояснил Сергей Спиридонов, главный специалист АО "Дороги и мосты".

Но самые сложные и ювелирные работы шли здесь ещё до начала основного этапа строительства. Ландшафт местности достался очень сложный.

"Заболоченное место было, пришлось выполнять работы по водоотведению. По проекту были заложены забивные сваи. Больше 1000 штук. Эти работы были завершены, и только после начали строительство монолитно-железобетонных конструкций", - отметил руководитель проекта Вахтанг Ковалёв.

Открытие новой станции улучшит транспортное обслуживание почти 100 тысяч жителей поселения Сосенское. А ещё - их соседям из Южного Бутова, Воскресенского и Щербинки. Время в пути значительно сократится. Например, до станции "Проспект Вернадского" БКЛ - 27 минут вместо 47. Снизится нагрузка на станции "Бунинская аллея" - примерно на четверть, "Коммунарка" - на 15% и "Тёплый стан" - до 10%. Но самое главное - многие предпочтут личный транспорт общественному. В утренний час пик её проходимость рассчитана на 8 тысяч пассажиров.

"Станцию "Потапово" у нас в планах завершить в этом году. Она выполняется открытым способом. Это будет одна из станций, где будет выполняться система отопления, поддержания климата. По опыту эксплуатации предыдущих отрезков видим, что необходимо, всё равно, для более комфортного движения пассажиров обеспечить такую опцию. Ведётся оснащение станции системами инженерного обеспечения, пришли к отделке, к концу года планируем завершить работы", - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Будущая станция станет визуальной доминантой всего района. В основе архитектурно-художественной концепции - образ молодого и динамичного города, устремлённого в будущее.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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