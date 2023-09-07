Таможенники не пустили в страну зараженных грибами-паразитами гусениц

Стоимость посылки оценивали в миллион рублей

Кордицепс китайский! Самые дорогие грибы-паразиты обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в посылке из Индии.

Нечто, похожее на маленькие палочки, заметили на мониторе при сканировании. Когда коробку вскрыли, внутри лежали высушенные гусеницы. Из них то и проросли те самые грибы. Товар, стоимостью не менее миллиона рублей, предназначался жителю Котельников. Однако, отправитель попытался скрыть истинную ценность целебных паразитов за более скромной суммой: всего 2,5 доллара. Никаких разрешительных документов к посылке не прилагалось.

"Специалисты определили, что в коробке перемещается самый дорогой гриб, применяемый в восточной медицине. Его ввоз возможен только при наличии ветеринарного сертификата международного образца страны-отправителя или с разрешения Россельхознадзора. Таможенниками принято решение об отказе в выпуске посылки. Товар возвращен отправителю", - сообщила Ксения Гребенкина, пресс-секретарь Центральной почтовой таможни.

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