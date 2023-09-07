В Москве реставрируют памятники Гагарину и Крупской

Город активно заботится о памятниках и объектах культурного наследия

Кутузов, Крупская и Гагарин: увидим их по-новому! В Москве реставрируют памятники, без которых столицу и представить невозможно. Установленные полвека назад, монументы потускнели, да и техническое состояние оставляет желать лучшего. Какая конструкция самая сложная? И когда оценим результат?

Такой молодой Надежду Константиновну Крупскую, пожалуй, можно увидеть только здесь. На Сретенском бульваре. Хроника запечатлела ее, в основном, уже в зрелом возрасте. Но скульпторы Белашовы видели в ней молодую революционерку. И место для нее выбрали не случайно.

"Недалеко от этого места располагался с 1921 по 1925 наркомат образования, который непосредственно возглавляла Надежда Константиновна Крупская. И именно там она занималась реформой народного образования", - рассказал историк архитектуры Борис Бочарников.

Но время не щадит даже бронзовую соратницу и жену вождя мирового пролетариата. Памятнику почти полвека, и сейчас он вошел в список из 9 объектов культурного наследия, которые отреставрируют уже в ближайшее время. Еще один из них - памятник Кутузову на одноименном проспекте. Установлен ровно 50 лет назад у Бородинской панорамы. Архитекторы рассматривают его как часть огромного мемориального ансамбля, символизирующего преемственность русской военной традиции. От этого места, посвященного Отечественной войне 1812 года, до музея Победы на Поклонной горе.

"Это был для Москвы первый такой монумент многофигурный. Поставлен все-таки же выдающемуся полководцу дореволюционной эпохи, что как раз было характерно для эпохи 1960-70 годов, когда интерес к дореволюционной истории был в значительной мере реабилитирован", - пояснил Борис Бочарников.

И уже приступили к реставрации, пожалуй, главного памятника Ленинского проспекта - памятнику Гагарину. Место для него также выбрано не случайно. В начале 60-х это была окраина Москвы. И именно здесь первый космонавт въезжал в город на доклад руководству страны о своем полете. Нынешние работы по реконструкции планируют закончить в декабре следующего года. Сейчас занимаются основанием монумента.

"После того, как эти работы будут закончены, в следующем году начнутся работы по постаменту ребристому и самой скульптуре, которая облицована титановыми пластинами", - отметил Дмитрий Статник, руководитель работ реставрационной мастерской "Наследие".

"Конструкция очень технически сложная. Отливали ее в вакуумных печах. Сами эти листы, из которых сделана фигура. И самое сложное было, конечно же, с лицом Юрия Алексеевича, потому что вот эта маска, она очень много весила, она весит 300 килограммов, и печи были не приспособлены", - рассказала гид по Москве, культуролог Мария Василенок.

Но инженеры тогда справились. Справятся реставраторы и сейчас. Город активно заботится о памятниках и объектах культурного наследия. По словам мэра столицы, за последние 12 лет специалисты привели в порядок более двух тысяч памятников и открыли около 60 музеев. И эта работа будет продолжена.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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