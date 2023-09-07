ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго

15:11
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Выходить потомство оказалось непросто

Благородный обман! В Московском зоопарке можно увидеть птенцов, которые появились на свет в семействе розовых фламинго. Но здесь есть нюансы.

Молодая поросль пока мало напоминает своих ярких и грациозных родителей. Но это как раз не беда. Пройдёт несколько месяцев и серый пух сменится красивым оперением.

Выходить потомство оказалось непросто. Взрослые во время перепалок подчас теряют контроль. И в ярости могут выбросить яйцо из гнезда. Причём, даже своего. Чтобы никто не пострадал, орнитологи идут на хитрость. Помещают снесённые яйца в инкубаторы. А в вольер подкладывают муляжи. Как только птенец готов вылупиться, всё возвращают родителям. Фламинго, заботясь о любимых чадах, и не подозревают, кому они обязаны этим счастьем. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Птенцы фламинго
Птенцы фламинго
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.