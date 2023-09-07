В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго

Выходить потомство оказалось непросто

Благородный обман! В Московском зоопарке можно увидеть птенцов, которые появились на свет в семействе розовых фламинго. Но здесь есть нюансы.

Молодая поросль пока мало напоминает своих ярких и грациозных родителей. Но это как раз не беда. Пройдёт несколько месяцев и серый пух сменится красивым оперением.

Выходить потомство оказалось непросто. Взрослые во время перепалок подчас теряют контроль. И в ярости могут выбросить яйцо из гнезда. Причём, даже своего. Чтобы никто не пострадал, орнитологи идут на хитрость. Помещают снесённые яйца в инкубаторы. А в вольер подкладывают муляжи. Как только птенец готов вылупиться, всё возвращают родителям. Фламинго, заботясь о любимых чадах, и не подозревают, кому они обязаны этим счастьем.

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