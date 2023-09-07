Появились подробности о пострадавших под Петербургом велосипедистах

Восемь человек находятся в больнице

Семь девочек-велосипедисток и их тренер госпитализированы с травмами после дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области, в котором погибли два человека. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточнили в ведомстве, они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебное учреждение, сообщает РИА Новости.

Отец одной из велосипедисток рассказал Telegram-каналу "Подъем", что инцидент произошел во время тренировки девочек, за ними на машине сопровождения следовал тренер. Однако этот автомобиль "фура снесла, она просто летела без тормозов". По словам мужчины, грузовик мчался на огромной скорости — "я предполагаю, что фура неслась больше сотни".

Ранее сообщалось, что авария произошла на 60-м километре трассы "Скандинавия". Водитель автомобиля не справился с управлением, машина въехала в колонну велосипедистов. Два человека погибли. Причина аварии устанавливается.

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