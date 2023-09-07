Евросоюз пообещал Украине вдвое больше помощи, чем США

Брюссель подтвердил приверженность поддержке Киева

Страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказали в Институте мировой экономики Киля (IfW Kiel).

В сообщении института подчеркивается, что "Европа явно обогнала СЩА с обещаниями помощи Украине" благодаря специальному фонду объемом 50 млрд евро.

Общий объем помощи, обещанной странами и институтами Евросоюза превысил 130 млрд евро, если считать все европейские страны — 156 млрд евро. При этом показатель Соединенных Штатов не доходит до 70 млрд, цитирует сообщение института РИА Новости.

В Госдепартаменте ранее заявили, что американские партнеры готовы приложить усилия для "восстановления и реконструкции" украинской инфраструктуры. При этом Вашингтон заинтересован в оказании киевскому режиму всей необходимой помощи для обеспечения энергетической безопасности Украины в предстоящий отопительный сезон.

Результатом поездки главы Госдепа Энтони Блинкена в Киев стало объявление Пентагона о намерении Вашингтона предоставить украинским военным 120-миллиметровые снаряды, которые содержат сердечник из обедненного урана. Боеприпасы предназначаются для американских танков Abrams, которые Киев пока не получил.

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