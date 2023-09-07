Будапешт призвал немедленно начать переговоры по Украине

Сегодня условия намного лучше, чем будут завтра

Переговоры о мирном разрешении украинского конфликта следует начать немедленно. Сегодня условия намного лучше, чем будут завтра – но уже намного хуже, чем были вчера, заявил глава МИД Венгрии.

Петер Сийярто подчеркнул, что каждый день войны приносит новые жертвы и новые разрушения. И пропагандистские заявления о том, что лучшие условия для заключения мирного соглашения будут созданы на поле боя, является ложной, приводит слова венгерского министра ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии заявлял, что в Будапеште возлагают надежды на Дональда Трампа. По словам Сийярто, экс-президент США обладает качествами миротворца и сможет помочь в разрешении конфликта на Украине. Такое же мнение высказал в интервью американскоаму журналисту Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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