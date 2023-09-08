Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Для Львов наступил день большого везения, а Овны могут рассчитывать на рост доходов

Овны

Сегодня особенный день, когда представители этого знака могут рассчитывать на рост доходов. Если вы уверены, что ваш труд стоит больше, повышайте прайс или присматривайте новую работу.

Тельцы

Поздравляем, вы дождались поворота колеса фортуны в вашу сторону! Загадывайте, в чем именно вам должно повезти, и беритесь за дело - Юпитер и Солнце готовы помогать.

Близнецы

Присматривайте жилье вашей мечты, выставляйте недвижимость на продажу – сегодня день везения в таких делах. Также могут нагрянуть гости, которым вы будете рады.

Раки

Луна вашем знаке укрепляет веру в себя, а Юпитер с Солнцем дарят шансы на успех в переговорах, поездках и учебе. Звезды просят не избегать общения, оно на пользу.

Львы

День большого везения, не упустите возможность заявить о себе и повысить статус! Вам можно смело идти вперед по карьерной лестнице, заниматься саморекламой.

Девы

Солнце в вашем знаке сегодня работает в паре с планетой большой удачи Юпитером. Загадывайте желание и сделайте для его исполнения хотя бы что-то прямо сейчас!

Весы

Вы получите неожиданную помощь в решении вопросов, связанных с получением пособий, закрытием кредитов. Удача на стороне тех, кто умеет ею пользоваться!

Скорпионы

Партнеры - как деловые, так и романтические - сегодня порадуют вас, оказав поддержку. Вы также можете рассчитывать на помощь в делах от людей с высоким статусом.

Стрельцы

Вы сегодня способны на рекорды и решение самых амбициозных задач. Сила вашей главной планеты – Юпитера, передастся вам. Смело идите к своим главным целям!

Козероги

Планеты приближают успех в делах, связанных с творчеством, искусством или учебой. А вот родителям нужно заняться детьми, вникнуть в их дела.

Водолеи

Если вы задумывали сюрприз для семьи, то сегодня он получится блестяще. Прекрасный день для восстановления отношений, примирений, созвонов с родственниками.

Рыбы

Момент удачи в делах, связанных с документами, поездками, переговорами. Бизнесменам сегодня удастся подписать выгодный контракт, влюбленным – насладиться свиданием.

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