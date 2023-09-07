Пожар начался на заводе "Салют" в Москве

Потребовалась эвакуация людей

На заводе "Салют" в Москве вспыхнула лаборатория с горючим натрием.

Из здания на улице Плеханова эвакуировали людей, сообщил telegram-канал Mash. Пожару присвоен повышенный ранг, из окон третьего этажа валит густой черный дым.

Telegram-канал Baza пишет, что площадь пожара составляет около 10 квадратных метров, огонь локализован.

Завод "Салют" специализируется на производстве корабельных радаров. С 2022 года находится под санкциями США.

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