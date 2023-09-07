Путин дал поручение по развитию искусственного интеллекта

Россия повышает компетенцию в этой сфере
Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выполнить поручение предписано до 1 марта 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на 2025 год запланирован очередной этап внедрения искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения. Это означает, что ИИ на основе данных карты будет ставить диагноз.
Благодаря федеральному проекту "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика" развитие этой технологии в России продолжается, несмотря на санкции. Работают уже более двух тысяч отечественных решений. Эффект от них превышает 300 млрд рублей в год.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"