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Путин дал поручение по развитию искусственного интеллекта

15:06
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Россия повышает компетенцию в этой сфере

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выполнить поручение предписано до 1 марта 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на 2025 год запланирован очередной этап внедрения искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения. Это означает, что ИИ на основе данных карты будет ставить диагноз.

Благодаря федеральному проекту "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика" развитие этой технологии в России продолжается, несмотря на санкции. Работают уже более двух тысяч отечественных решений. Эффект от них превышает 300 млрд рублей в год.

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