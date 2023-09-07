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Япония обвинила Россию в попытке силой изменить статус-кво в мире

15:19
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Токио также выступил с осуждением в адрес Китая

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг, 7 сентября, раскритиковал Россию и Китай, выступив против "попыток изменения статус-кво силой".
Япония обвинила Россию в перекладывании ответственности за Курилы

По словам политика, "односторонние попытки изменения статус-кво при помощи силы неприемлемы где бы то ни было в мире, и Япония решительно выступает против этого".

Кисида вновь осудил российскую спецоперацию на Украине и заявил о наличии угроз в сфере применения ядерного оружия, сообщает Kyodo.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что специальная военная операция России придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире. Он подчеркнул, что "страны глобального Юга, мы еще называем их странами нового большинства, не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает".

Председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что напряженная геополитическая ситуация в мире указывает на сохранение "менталитета холодной войны", который "все еще преследует наш мир".

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Фумио Кисида
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